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Le PNUD fournit semences et engrais à des centaines de producteurs

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a remis semences, engrais et autres intrants à plusieurs centaines de producteurs, à l'approche de la nouvelle campagne agricole.

Une région sous tension © DR

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a remis semences, engrais et autres intrants à plusieurs centaines de producteurs, à l'approche de la nouvelle campagne agricole.

Cet appui précède le lancement du Projet de renforcement des chaînes de valeurs agricoles inclusives et des systèmes alimentaires durables pour la cohésion sociale au Togo (PRESAVI). 

Il entend transformer durablement les systèmes alimentaires, à accroître les revenus des agriculteurs et à renforcer la cohésion sociale dans la région.

Les Savanes font face depuis plusieurs années à des défis sécuritaires et humanitaires. Les pouvoirs publics et les partenaires internationaux y mènent des actions dans l'agriculture, la santé, l'éducation et la protection de l'environnement.

Avec cette initiative, le PNUD et ses partenaires veulent renforcer la résilience des agriculteurs, soutenir les moyens de subsistance des populations et contribuer à la stabilité de la zone.

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