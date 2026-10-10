À Lomé, un micro-tunnelier plonge dans le sol pour chasser les inondations

Il pèse 70 tonnes, il s'appelle « Mawusé » et il a fait vendredi une descente remarquée dans un puits de 16 à 17 mètres de profondeur, à Lomé.

Premier micro-tunnelier du projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces), il a été mis en place par PFO Construction Togo et ses partenaires.

Pas de panique, ni d'espoir : cet engin n'est destiné ni à un futur métro ni à un tunnel autoroutier. Sa mission est plus modeste, et sans doute plus utile aux habitants : creuser, sans ouvrir les rues, des canalisations pour évacuer les eaux de pluie.

Deux autres micro-tunneliers suivront bientôt pour poser environ 7,5 km de conduites souterraines.

Elles collecteront les eaux pluviales du Grand Lomé et les conduiront vers la vallée du Zio. Le projet, lancé en avril 2025, affiche déjà plus de 15 % d'exécution et doit couvrir environ 1 600 hectares. Il devrait profiter à 230 000 habitants, notamment à Bè Kpota, Hédzranawoé, Tokoin Aviation et aux abords de l'Assemblée nationale. Le chantier a déjà créé 210 emplois directs.

Le projet se distingue par sa méthode. « Tous les travaux seront faits sous terre, sans tranchée, qui gardent les rues ouvertes et peuvent se poursuivre en toute saison, y compris pendant les pluies », explique Séna Alipui, le ministre délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement.

Les équipements sont fournis par la société française Bessac, spécialiste de la construction de tunnels & microtunnels depuis plus de 50 ans.