Le potentiel est là

Les filières café et cacao ne représentent que 2% du PIB, mais elles demeurent très importantes sur le plan économique et social.

38.058 hectares exploités pour le café et 20.183 pour le cacao.

L’activité emploie plus de 31.000 planteurs.

Si le café et le cacao étaient les principales cultures de rente il y a plusieurs dizaines années, leur déclin en termes de superficies emblavées et de quantités produites préoccupent les acteurs concernés.

L’ONG ADE s’est engagée avec le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) à offrir de jeunes plants de café, de cacao et d’agroforestiers pour soutenir les producteurs et les aider à renouveler les vielles plantations.

L’ADE et son partenaire le CCFCC mettent à la disposition des producteurs (coopératives, groupements et individuels) 55.000 plants de cacaoyers, 25.000 plants de caféiers et 8.000 plants agroforestiers.

En dehors de cette opération, le CCFCC accompagne les producteurs dans la gestion des feux de végétation et la fourniture d’engrais pour fertiliser les plantations

Enselme Gouthon, le secrétaire général du CCFCC, apporte son soutien à cette initiative et plus généralement à la relance de la filière café/cacao.