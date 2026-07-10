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Le Togo grignote sa dépendance à la viande importée

La couverture des besoins nationaux en viande par la production locale est passée de 65 % en 2024 à 68 % en 2025. Objectif parvenir à 70 % d’ici la fin de l’année.

Viande locale et de qualité © republicoftogo.com

La couverture des besoins nationaux en viande par la production locale est passée de 65 % en 2024 à 68 % en 2025. Objectif parvenir à 70 % d’ici la fin de l’année.

Cette progression s'appuie sur l'essor des principales filières d'élevage. La production de volailles a bondi de 38,6 à 41,7 millions de têtes entre 2024 et 2025, avec un objectif de 45 millions l'an prochain. Les cheptels ovin et caprin ont eux aussi progressé sur la même période.

Pour consolider cette dynamique, d'importants investissements sont programmés dans les filières avicole, ovine et caprine.

Le secteur de l'élevage pèse près de 7 % du PIB et constitue une source de revenus pour environ 75 % des ménages ruraux.

Les autorités poursuivent les réformes engagées avec le développement des zones d'aménagement de la production bovine, l’amélioration génétique du cheptel, le renforcement de la lutte contre les maladies animales, et des mesures destinées à prévenir les conflits liés à la transhumance.

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