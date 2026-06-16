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Les chantiers d'eau potable dans le nord avancent à bon rythme

Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures hydrauliques lancés en 2025 dans les régions des Savanes et de la Kara progressent, selon le constat fait lors d'une visite d'inspection conduite par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Sena Alipui, accompagné d'une équipe de la Banque mondiale.

Des besoins croissants © DR

Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures hydrauliques lancés en 2025 dans les régions des Savanes et de la Kara progressent, selon le constat fait lors d'une visite d'inspection conduite par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Sena Alipui, accompagné d'une équipe de la Banque mondiale.

À Bassar, les chantiers portent sur la construction d'un château d'eau de 10 000 m³, la réalisation de trois forages de production à Kabou, Gandè et Soudou Tchalimdè, la réhabilitation de l'ancien réservoir et la construction d'un réseau de distribution de 17 km. Le taux d'exécution dépasse déjà les 50% pour plusieurs ouvrages.

Pilotés par SP-Eau avec l'appui financier de la BM, ces investissements visent à répondre aux besoins croissants des populations du nord en eau potable.

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