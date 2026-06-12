Les défis de l'urbanisation

La deuxième édition des BOAD Development Days s'est ouverte jeudi à Lomé sous le thème « Bâtir l'avenir de l'UEMOA : financer un habitat durable, inclusif et moteur de souveraineté énergétique ».

À cette occasion, le ministre de l'Habitat Kodjo Adédzé a présenté les grandes réformes engagées par son pays pour répondre aux défis de l'urbanisation et du logement.

Trois axes structurent cette stratégie. Le premier porte sur la modernisation de la planification urbaine, avec l'élaboration d'un schéma national d'aménagement du territoire et un programme de sécurisation foncière permettant l'enregistrement systématique des parcelles.

Le deuxième vise l'accès à un logement décent et abordable, à travers le renforcement des partenariats public-privé et des projets concrets comme la zone d'habitat de Kpomé, en périphérie nord-est de Lomé.

Le troisième axe concerne l'élaboration des codes de l'urbanisme et de la construction, intégrant efficacité énergétique, résilience climatique et valorisation des matériaux locaux.

Le président de la BOAD, Serge Ekué, a souligné le lien stratégique entre logement et autonomie énergétique : « Un habitat d'avenir est un habitat qui contribue à réduire notre dépendance énergétique. »

La BOAD, dont le siège est à Lomé, est la Banque Ouest-Africaine de Développement, l'institution financière de développement de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

Les travaux se poursuivent vendredi.