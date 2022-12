Les leviers de la croissance inclusive

Pour l’Allemagne, la bonne gouvernance et le développement des territoires sont des leviers de croissance inclusive.

C’est d’ailleurs l’axe prioritaire de la coopération financière de Berlin qui a décidé de poursuivre cette dynamique.

Un accord financier de 20 millions d’euros a été signé jeudi à Lomé dans le cadre du PAFC, le Programme d’appui au financement des communes.

Ce montant servira à alimenter le Fonds d’appui aux collectivités territoriales, créé récemment par le gouvernement pour aider les 117 communes que compte le pays.

La KfW, la banque publique de coopération allemande, fournit cet appui.

L’argent servira à construire des écoles, des centres de santé, des marchés …

‘Plusieurs communes verront leurs investissements publics au profit des populations s’accroitre puisque ceux qui seront faits grâce à cette convention, viendront s’ajouter à ceux réalisées par les communes grâce au financement de l’Etat. Par le biais du Budget général à travers le FACT’, a indiqué le ministre d'Etat en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Payadowa Boukpessi.

La convention a été signée par le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, et par l’ambassadeur d’Allemagne au Togo, Matthias Veltin, et le représentant de la KfW pour l’Afrique de l’Ouest, Michael Wehinger.

M. Yaya a remercié l’Allemagne pour son soutien constant, en particulier la KfW et la GIZ.