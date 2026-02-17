62 millions d’euros pour électrifier 312 localités rurales

L’objectif d’accès universel à l’électricité d’ici 2030 demeure une priorité.

Dans ce cadre, 312 localités rurales viennent d’être raccordées au réseau, a annoncé mardi le ministère de l’Énergie.

Grâce à un accord entre les pouvoirs publics et la filiale anglaise de la Deutsche Bank, 62 millions d’euros ont été mobilisés pour ce projet.

Au-delà du simple raccordement, d’importants travaux ont été réalisés en amont. Le programme comprend la construction de 1 300 km de lignes moyenne tension, le déploiement de 882 km de réseau basse tension et l’installation de 312 postes de transformation au cœur des villages

250 000 habitants bénéficient désormais de l’électricité dans ces zones rurales. L’accès à l’énergie ouvre des perspectives nouvelles pour les commerces de proximité, les petites unités de transformation et les activités génératrices de revenus. Bonne nouvelle aussi pour les écoles.