Les pôles d'élevage qui manquaient au monde rural

Après les zones d'aménagement agricoles planifiées (ZAAP), le gouvernement accélère sur un nouveau front : les Zones d'aménagement et de production bovine (ZAPB).

Un projet dont la préfaisabilité est achevée et qui sera financé par une combinaison de ressources publiques et de partenariat public-privé (PPP).

L'élevage bovin est en croissance, la population bovine est passée de 483 152 têtes en 2024 à 487 984 en 2025, avec une projection de près de 493 000 têtes fin 2026. Mais cette croissance s'accompagne de tensions : conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs pour l'usage des terres, faible organisation de la filière, revenus insuffisants pour les ménages agro-pastoraux.

La ZAPB est conçue pour répondre à ces trois défis à la fois.

Qu'est-ce qu'une ZAPB concrètement ?

Chaque zone couvre au minimum 500 hectares dans un espace bien délimité, regroupant les troupeaux d'une localité. Elle dispose d'atouts naturels, terres, eau, pluviométrie favorable, et d'infrastructures de base : école, dispensaire, cabinet vétérinaire. Un tiers de la superficie (environ 300 ha) est dédié à la production fourragère, complétée d'équipements pastoraux pour optimiser toute la chaîne de valeur, bétail, viande et lait.

Les premières réalisations sont tangibles : 50 sites identifiés et sécurisés, 2 000 hectares de parcelles fourragères aménagées, 20 forages et 10 réservoirs d'eau construits, 10 postes vétérinaires, 10 mini-laiteries, 10 entrepôts et 10 granges opérationnels. Des coopératives de producteurs laitiers et d'embouteilleurs ont également été accompagnées pour structurer les débouchés commerciaux.

Au-delà de la production, l'objectif est de professionnaliser une filière encore largement informelle, d'améliorer durablement les revenus des éleveurs, de réduire les conflits fonciers et de valoriser les produits locaux, lait, viande, sur les marchés nationaux et régionaux. Les ZAPB ne sont pas seulement des espaces d'élevage. Ce sont des pôles de développement rural intégrés.