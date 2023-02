Les tarifs de l'eau n'ont pas bougé depuis 21 ans

Entreprise publique, la Société de Patrimoine Eau Potable et Assainissement en milieu Urbain et semi-urbain (SP-EAU), a été créée dans le cadre de la réforme du secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques engagée en 1996 par l’état.

Cette réforme avait pour objectif de créer un cadre de gestion autonome, financièrement viable, capable d’assurer à coût abordable l’accès à l’eau potable d’un plus grand nombre de Togolais.

De fait, deux structures ont vu le jour, la TdE (Togolaise des Eaux) qui a une mission de service public à la fois de distribution de l’eau et de l’assainissement des eaux usées.

A côté, on trouve la SP-EAU, un concessionnaire dont le cahier des charges prévoit la réalisation des infrastructures (forages stations de traitements, réseaux …). C’est ensuite la TdE qui les exploite.

Les deux opérateurs interviennent en zone urbaine et semi-urbaine.

La SP-EAU joue également un rôle d’appui-conseil avec certaines mairies comme Aného, Notsé, Tabligbo, Anié, Kpalimé …

Grâce aux travaux importants réalisés ces dernières années et grâce au soutien des partenaires du Togo, l’accès au réseau public d’eau potable va s’améliorer à Lomé.

Reste un problème majeur, le secteur se finance sur la vente d’eau, mais les tarifs actuels remontent à 2002 donc largement dépassés.