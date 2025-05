4,2 millions d’euros pour transformer la gestion des déchets

Grâce à un financement de 4,2 millions d’euros de l’Union européenne, le projet GEDEC (Gestion des déchets au Togo) entame sa phase active avec le lancement de la politique locale d’assainissement de la commune Kozah 1, dans la région de la Kara (nord).

Cette politique, qui couvre la période 2025-2035, constitue un cadre opérationnel ambitieux destiné à améliorer durablement la gestion des déchets solides et liquides (eaux usées, excrétas) sur toute l’étendue de la commune.

À l’horizon 2035, 85 % des déchets générés à l’échelle communale devront être collectés, et ce taux atteindra 90 % en zone urbaine.

Autre objectif majeur : la valorisation de plus de 60 % des déchets plastiques et organiques, dans une logique d’économie circulaire et de préservation de l’environnement.

L’accent est également mis sur l’accès aux latrines vidangeables. À partir de 2026, 1 300 latrines seront construites chaque année, pour atteindre environ 9 500 nouvelles latrines à la fin de la décennie. Ce programme vise à garantir 80 % de couverture en assainissement de base, condition essentielle à la santé publique.

La totalité des boues de vidange collectées sera traitée dans une station de traitement dédiée, assurant une gestion conforme aux normes sanitaires et environnementales.

Un projet pilote élargi à cinq grandes communes

Kozah 1 n’est pas la seule concernée. Le projet GEDEC-Togo, déployé de février 2023 à janvier 2026, s’étend aussi à quatre autres chefs-lieux de région : Zio 1 (Tsevié), Ogou 1 (Atakpamé), Tchaoudjo 1 (Sokodé) et Tône 1 (Dapaong). Il est mis en œuvre par Expertise France, sous la coordination du Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière.

À terme, le projet ambitionne de gérer 123 000 tonnes de déchets par an sur l’ensemble des cinq communes. Il bénéficiera à près d’un million de personnes, en améliorant leur qualité de vie, leur santé et leur environnement.

En contribuant à une gestion durable des déchets, GEDEC-Togo participe également à la lutte contre le changement climatique, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues des décharges mal gérées.

Ce projet marque une avancée concrète dans la construction de villes togolaises plus propres, plus saines et plus résilientes.