Les volontaires de plus en plus sollicités

L’Agence nationale de volontariat (ANVT) est victime de son succès. Près de 50.000 Togolais ont participé aux nombreux programmes depuis 10 ans.

Dans différents domaines comme la santé, l’éducation, l’agriculture, la justice, le développement communautaire, la promotion des droits de l’homme, l’équité du genre …

Et la demande est de plus en plus forte de la part des communautés et maintenant des communes qui souhaitent bénéficier de l’appui de jeunes et de moins jeunes formés et engagés.

Selon Omar Agbangba, le directeur de l’ANVT, davantage de volontaires seront mobilisés prochainement.