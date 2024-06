Logement social : engagement de Shelter en faveur du Togo

Shelter Afrique tient son assemblée générale à Kigali (Rwanda). Le Togo est représenté par le ministre de l’Urbanisme, Kodjo Adédzé.

‘Partenariats durables dans la chaîne de valeur du financement du logement abordable’, est le thème de ces assises qui s’achèvent ce soir.

Shelter Afrique a annoncé il y a plusieurs mois son intention de construire 3000 logements sociaux au Togo.

Shelter Afrique est une institution panafricaine dédiée au financement du logement et du développement urbain en Afrique. Fondée en 1982, cette organisation vise à répondre aux besoins croissants de logement sur le continent africain.

La mission de Shelter Afrique est de fournir des solutions de financement innovantes pour promouvoir le développement du secteur immobilier en Afrique. Elle soutient les projets de logement abordable, de développement urbain et d'infrastructure résidentielle.

Shelter Afrique s'engage à continuer à jouer un rôle clé dans la réduction du déficit de logement en Afrique.

L'organisation envisage d'élargir son portefeuille de projets et de renforcer ses partenariats pour atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires et soutenir le développement durable des villes africaines.