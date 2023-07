Lutte contre la pauvreté : nouvel appui de la Banque mondiale

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a signé mercredi un accord avec la Banque mondiale.

Un financement d’un million de dollars sous forme de crédit accordé par l’Association Internationale de Développement (IDA) pour soutenir le programme national de protection sociale non-contributive, adopté par le gouvernement en juin 2023, qui place la lutte contre l'extrême pauvreté et l'extrême vulnérabilité au cœur des préoccupations.

‘Le programme national de protection sociale non-contributive s'inscrit dans le premier axe stratégique de la feuille de route, visant à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociales et à garantir la paix. Sur une période de 5 ans, cette initiative multidimensionnel le contribuera à améliorer la situation socio-économique des ménages pauvres et vulnérables ciblés, tout en intégrant la dimension genre’, a indiqué le ministre.

Ces dernières années, le Togo a accompli des efforts remarquables et remarqués en matière de protection sociale non-contributive, notamment avec le projet de filets sociaux de base et, surtout, le programme ‘Novissi' mis en œuvre dès le début de la pandémie.

Novissi a permis de fournir très rapidement des transferts monétaires entièrement digitalisés aux personnes du secteur informel touchées par les conséquences des mesures mises en place pour freiner la propagation du virus, et a été salué par de nombreux partenaires dans le monde, dont la Banque mondiale.

‘Grâce au financement de l’IDA, le gouvernement poursuivra son engagement en établissant un système d'identification unique solide et fiable ainsi qu’un registre social des personnes et des ménages pour mieux cibler les populations vulnérables grâce à des méthodes innovantes et un système de paiement intégré afin d’effectuer des transferts monétaires aux ménages les plus nécessiteux’, a précisé Sani Yaya.

L’accord a été signé avec la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, Marie-Chantal Uwanyiligira.

L’occasion pour le ministre de l’Economie et des Finances de remercier la BM pour ses engagements renouvelés en faveur du Togo. Un portefeuille multiforme qui contribue à assurer le développement du Togo.