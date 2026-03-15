Mécanisation, intrants, équipements : l'ATA modernise l'agriculture de l'intérieur

Depuis sa création en 2022, l'Agence de Transformation Agricole (ATA) s'est imposée comme le bras opérationnel de la modernisation du secteur.

En quatre ans, elle a apporté des appuis multiformes à plus de 10 000 producteurs, en matière de mécanisation et d'équipements modernes, posant les bases d'une amélioration durable de la productivité.

En 2024, l'effort s'est intensifié : 19 574 producteurs ont bénéficié d'appuis en équipements et en intrants agricoles, tandis que 693 champs d'expérimentation ont été installés à travers le pays pour permettre aux agriculteurs de tester et d'adopter de nouvelles méthodes.

Par ailleurs, 229 Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP) ont fait l'objet de suivis techniques rapprochés et d'équipements modernes — contribuant à l'extension des superficies cultivables sur l'ensemble du territoire.

En complémentarité, l'Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT) joue un rôle déterminant dans l'accompagnement des agriculteurs vers de meilleures pratiques. Son action vise un triple objectif : accroître les rendements, garantir la qualité des produits et préserver la santé des populations dans un contexte marqué par les effets croissants des changements climatiques.

L'action conjuguée de ces deux institutions publiques traduit la volonté des pouvoirs publics de faire de l'agriculture un moteur de croissance inclusive et durable.