Naturellement local

L’Union européenne et la GIZ (Coopération allemande) ont organisé jeudi à Lomé une exposition consacré à la transformation des produits agricoles et plus précisément à celle de l’ananas.

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à l’amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo (PROCAT).

Une quinzaine d’exposants étaient présents.

Le PROCAT, doté d’un budget de près de 6 millions d’euros, aide une cinquantaine de producteurs/transformateurs.