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On y voit plus clair

Grâce au projet « 50 000 lampadaires solaires intelligents et autonomes » mis en œuvre par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) entre 2023 et 2024, le nombre total de points lumineux a atteint 99 718 sur l'ensemble du territoire, soit une progression de 26,29% par rapport à 2023.

Près de 100.000 lampadaires solaires installés © republicoftogo.com

Grâce au projet « 50 000 lampadaires solaires intelligents et autonomes » mis en œuvre par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) entre 2023 et 2024, le nombre total de points lumineux a atteint 99 718 sur l'ensemble du territoire, soit une progression de 26,29% par rapport à 2023.

Ces lampadaires se répartissent entre le Grand-Lomé (33 331), la région Maritime (34 298) et les régions des Savanes et de la Kara (35 089), pour une capacité installée totale de 8,99 MW.

Au-delà des chiffres, l'impact est concret : l'éclairage public réduit l'insécurité dans les localités et stimule les activités économiques nocturnes, améliorant ainsi les conditions de vie des populations, notamment dans les zones rurales jusque-là plongées dans l'obscurité.

Le gouvernement entend poursuivre sur cette lancée avec d'autres projets d'installation, en partenariat avec des bailleurs internationaux, pour combler le déficit énergétique qui demeure un défi.

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