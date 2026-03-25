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Pas de rupture, mais un renforcement

L'adoption du projet de loi transférant les missions du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME) suscite des inquiétudes parmi les entrepreneurs bénéficiaires.

La réforme ne remet pas en cause les financements accordés © republicoftogo.com

L'adoption du projet de loi transférant les missions du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME) suscite des inquiétudes parmi les entrepreneurs bénéficiaires.

Le ministre du Développement à la base, Mazamesso Assih, a tenu à les rassurer : « Loin de marquer une rupture, cette réforme s'inscrit dans une continuité assumée. » Les financements déjà accordés restent valables, et les contrats existants ne sont pas remis en cause.

Depuis 2013, le FAIEJ a mobilisé 3,57 milliards de Fcfa au profit de 5 370 jeunes, avec un taux de remboursement de 61,30 %. 

L'intégration de ses missions au sein de l'ADTPME vise à offrir un accompagnement plus complet et mieux coordonné, tout en renforçant la cohérence du dispositif national d'appui à l'entrepreneuriat.

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