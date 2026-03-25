Pas de rupture, mais un renforcement
L'adoption du projet de loi transférant les missions du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME) suscite des inquiétudes parmi les entrepreneurs bénéficiaires.
L'adoption du projet de loi transférant les missions du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME) suscite des inquiétudes parmi les entrepreneurs bénéficiaires.
Le ministre du Développement à la base, Mazamesso Assih, a tenu à les rassurer : « Loin de marquer une rupture, cette réforme s'inscrit dans une continuité assumée. » Les financements déjà accordés restent valables, et les contrats existants ne sont pas remis en cause.
Depuis 2013, le FAIEJ a mobilisé 3,57 milliards de Fcfa au profit de 5 370 jeunes, avec un taux de remboursement de 61,30 %.
L'intégration de ses missions au sein de l'ADTPME vise à offrir un accompagnement plus complet et mieux coordonné, tout en renforçant la cohérence du dispositif national d'appui à l'entrepreneuriat.