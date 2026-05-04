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Passer des acquis à la performance

Le mouvement « Jeunesse Pionnière Agricole Togo-Israël », porté par la Chambre des affaires Togo-Israël (CATI), vient d’être lancé.

Expertise israélienne en matière agricole © republicoftogo.com

Le mouvement « Jeunesse Pionnière Agricole Togo-Israël », porté par la Chambre des affaires Togo-Israël (CATI), vient d’être lancé.

Derrière cette initiative se trouve une longue histoire de coopération. 

MASHAV, l’Agence israélienne de coopération internationale pour le développement, rattachée au ministère israélien des Affaires étrangères, forme depuis des décennies des agriculteurs et agripreneurs du monde entier aux techniques modernes : irrigation goutte-à-goutte, gestion des semences, agriculture de précision. 

Au Togo, ses experts interviennent régulièrement, notamment à l'Institut national de formation agricole (INFA) de Tové.

Des centaines de Togolais ont participé à des sessions de formation en Israël. 

Le nouveau mouvement entend capitaliser sur ces acquis pour créer une dynamique.

« Notre ambition est de former une nouvelle génération d’agripreneurs capables de transformer l'agriculture grâce aux techniques modernes inspirées de la coopération avec Israël », explique Kossi Nouaty, président de la CATI.

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