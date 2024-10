Propulser le Togo vers un avenir connecté

Le président Faure Gnassingbé s’est entretenu la semaine dernière à New York avec Alice Albright, la directrice générale du Millenium Challenge Corporation (MCC).

L’agence gouvernementale américaine spécialisée dans l'aide au développement, a récemment approuvé une aide 'Compact' destinée au Togo. Ce programme vise à soutenir le pays dans deux secteurs prioritaires : l’électricité et les nouvelles technologies.

Cet appui sera matérialisé à l’issue d’études approfondies menées depuis plusieurs mois. A la clé, plusieurs centaines de millions de dollars d’aide.

Et justement, les responsables du gouvernement et du MCC examinent actuellement à Lomé les études de faisabilité pour les deux secteurs. Après l’énergie, les participants ont évoqué lundi les TIC.

‘Dans le secteur des TIC, plusieurs projets stratégiques sont en cours d’élaboration. Ils visent à améliorer et étendre la connectivité, à promouvoir la digitalisation des paiements et à créer un hub d’innovation numérique. Ces initiatives devraient non seulement renforcer l’économie numérique du pays, mais aussi améliorer l’inclusion financière à travers la digitalisation’, a souligné Kpowbié Tchasso Akaya, coordonnateur de la formulation du programme Compact MCC Togo et secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances.

Le Compact représente une opportunité historique pour le Togo de consolider sa position en tant que leader dans les secteurs de l’énergie et des TIC en Afrique de l’Ouest, indique-t-on à Lomé.

Rachel Hampshire, directrice pays du programme Compact pour le Togo de la MCC, participe aux travaux aux côtés de représentants du ministère de l’Economie numérique et de la Transformation digitale.

Le taux de pénétration de l'internet au Togo a connu une évolution notable ces dernières années, soutenu par les efforts du gouvernement et des partenaires privés pour améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

Selon les données récentes, environ 25 % à 30 % de la population togolaise utilise internet, bien que ce chiffre puisse varier légèrement selon les sources et les zones géographiques (urbaines vs rurales). Ce chiffre reste modeste comparé à certains pays voisins, mais il reflète une progression régulière grâce à la modernisation des infrastructures télécoms et à la mise en place de politiques incitant à la digitalisation.

L'augmentation du nombre de fournisseurs d'accès à internet, l'expansion de la couverture 4G et la baisse progressive des coûts d'accès contribuent à cette évolution. Cependant, des disparités subsistent, notamment entre les zones urbaines, où la connectivité est plus développée, et les zones rurales, où l'accès à internet reste limité.

Le Togo s'efforce d'accélérer cette transformation numérique, comme le montrent des initiatives telles que le Plan national de développement (PND) et des projets soutenus par des institutions internationales comme la Millennium Challenge Corporation (MCC), qui placent le numérique au cœur du développement du pays. Ces efforts visent non seulement à accroître l'accès à internet, mais aussi à améliorer la qualité de la connectivité et à renforcer l'inclusion numérique.

Des projets tels que la création d'un hub d'innovation numérique, l'extension de la fibre optique, et la promotion de la digitalisation des paiements font partie des stratégies mises en œuvre pour améliorer ce taux de pénétration dans les années à venir.