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Recherche et innovation : rencontre à Lomé

Une concertation nationale pour actualiser la Politique nationale de la recherche et de l'innovation (2021-2030) s’est ouverte en début de semaine à Lomé. Elle bénéficie de l’appui de l'UNESCO.

Cap sur 2030 avec l'UNESCO © republicoftogo.com

Une concertation nationale pour actualiser la Politique nationale de la recherche et de l'innovation (2021-2030) s’est ouverte en début de semaine à Lomé. Elle bénéficie de l’appui de l'UNESCO.

L'objectif est d'aligner la politique scientifique sur les priorités de développement du Togo et sur ses engagements régionaux et internationaux.

Les travaux portent sur les orientations stratégiques, le cadre d'action et le dispositif de suivi-évaluation de la politique de recherche.

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