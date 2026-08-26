Résilience agricole

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Le ministère de l'Agriculture dresse le bilan du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP), financé par la Banque mondiale depuis son lancement en 2022.

220 hectares reboisés grâce à l'agroforesterie © republicoftogo.com

Le ministère de l'Agriculture dresse le bilan du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP), financé par la Banque mondiale depuis son lancement en 2022.

Il vise à réduire l'insécurité alimentaire et à soutenir les agriculteurs vulnérables.

Parmi les principales avancées relevées : la mise à disposition de 22 200 plants fruitiers améliorés et d'espèces forestières non ligneuses, sur une superficie de 220 hectares répartie dans 17 cantons des régions des Savanes, de la Centrale et des Plateaux-Est.

Manguier Kent greffé, oranger Hamlin, goyavier greffé, baobab, tamarinier, anacardier, néré, teck, neem : le programme a misé sur une palette d'espèces sélectionnées en fonction des besoins exprimés par les producteurs eux-mêmes. 

Selon le ministère, ce choix vise à générer de nouveaux revenus pour les agriculteurs à travers les arbres fruitiers, tout en renforçant les sols, l'eau et la biodiversité grâce aux essences forestières.

Cette démarche s'appuie sur une concertation permanente avec les communautés rurales concernées.

Cette combinaison entre arbres fruitiers et espèces forestières doit permettre d'atteindre plusieurs résultats à la fois : une agriculture plus résiliente face au changement climatique, une économie rurale plus dynamique, et des paysages progressivement restaurés dans les zones bénéficiaires du programme.

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