Savanes : l'électricité arrive

La région des Savanes va bénéficier de 21 600 nouveaux raccordements au réseau de la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) en 2026, pour un investissement public de 1,6 milliard de Fcfa.

Cette extension du réseau cible les localités les plus éloignées du nord du pays, où l'accès à l'énergie reste un frein au développement économique et social.

Pour les ménages concernés, le raccordement ouvre la voie à des conditions de vie améliorées. Pour les artisans, commerçants et petits entrepreneurs locaux, c'est une opportunité concrète de développer leurs activités.

La région des Savanes, confrontée à des défis sécuritaires et économiques persistants, bénéficie ainsi d'un investissement structurant qui s'inscrit dans la politique nationale d'électrification et de développement territorial équilibré.