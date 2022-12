Sécurité alimentaire : l'exemple togolais

Le Sahel et la sous-région ouest-africaine font face à une situation alimentaire exacerbée par les crises sécuritaires, sanitaires, économiques; sans évoquer les changements climatiques.

Le Togo se veut un acteur majeur de la sécurité alimentaire et de la prévention des crises humanitaires.

Dans cadre, Lomé accueille du 6 au 9 décembre, la 38e réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA).

Cette rencontre, organisée sous le leadership du président Faure Gnassingbé, est un cadre de réflexion globale afin d'identifier les options politiques permettant d'atténuer les effets combinés des crises agropastorales et sécuritaires sur la résilience alimentaire et nutritionnelle des populations.

Elle regroupe les pays membres du RPCA, les représentants des organisations sous-régionales et des partenaires techniques et financiers.

Le ministre de l’Agriculture, Antoine Lékpa Gbégbéni, a souligné la détermination des participants à proposer des alternatives politiques pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire.

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a établi le diagnostic de la situation alimentaire dans la sous-région et au Sahel. Elle a également évoqué les enseignements tirés de ces crises et l’expérience du Togo en la matière.

‘L’ambition du gouvernement est de faire de l’agriculture, un véritable moteur de croissance économique, de création d’emplois pour les jeunes et de garantie de la sécurité alimentaire à travers l’amélioration de la productivité et des rendements agricoles, le renforcement des industries de transformation agro-alimentaire, en créant tout un écosystème à cet effet à l’exemple de la Plateforme industrielle d’Adétikopé’, a précisé Mme Tomégah-Dogbé.

Promouvoir le dialogue et la coordination, construire une vision cohérente et consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle et nourrir ainsi la prise de décision : telle est la mission du RPCA depuis sa création en 1984.