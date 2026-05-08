Rubriques

Tendances:
Développement

Surveiller, contrôler, maintenir

Le gouvernement togolais passe à la vitesse supérieure dans le suivi de ses projets d'électrification rurale. 

Accès universel en 2030 © republicoftogo.com

Le gouvernement togolais passe à la vitesse supérieure dans le suivi de ses projets d'électrification rurale. 

Les pouvoirs publics prévoient de renforcer les équipes techniques de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) dans les régions des Plateaux, de la Centrale, de la Kara et des Savanes,  quatre zones prioritaires dans la politique nationale d'accès à l'énergie.

L'objectif est d’améliorer le contrôle technique des équipements installés, fiabiliser les opérations de maintenance et garantir la conformité des travaux aux normes en vigueur. 

Une attention particulière sera accordée au suivi des 50 000 lampadaires solaires déployés dans le cadre du projet national d'éclairage public rural.

L'AT2ER est au cœur de la politique énergétique togolaise. Elle a contribué au déploiement du programme présidentiel Cizo, qui distribue des kits solaires aux ménages ruraux, et à plusieurs projets majeurs d'énergies renouvelables, dont la centrale solaire de Blitta.

Son renforcement en ressources humaines régionales s'inscrit dans l'ambition d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2030 et de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique togolais à 50%.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une chance à saisir

Une chance à saisir

Le Togo lance « l'École de la Chance », une formation professionnelle gratuite destinée à 1 500 jeunes filles vulnérables ou non scolarisées du District Autonome du Grand-Lomé, dans le cadre du projet SWEDD+ (Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique subsaharienne), financé par la Banque mondiale.

Des opportunités pour les jeunes

Des opportunités pour les jeunes

Les dispositifs publics d'appui à l'emploi produisent des résultats tangibles, avec des performances qui dépassent les objectifs initialement fixés.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.