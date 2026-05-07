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Une chance à saisir

Le Togo lance « l'École de la Chance », une formation professionnelle gratuite destinée à 1 500 jeunes filles vulnérables ou non scolarisées du District Autonome du Grand-Lomé, dans le cadre du projet SWEDD+ (Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique subsaharienne), financé par la Banque mondiale.

Formation gratuite © DR

Le Togo lance « l'École de la Chance », une formation professionnelle gratuite destinée à 1 500 jeunes filles vulnérables ou non scolarisées du District Autonome du Grand-Lomé, dans le cadre du projet SWEDD+ (Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique subsaharienne), financé par la Banque mondiale.

L'initiative, portée par le ministère de la Planification du Développement avec l'appui du ministère de la Jeunesse et de l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM), cible les jeunes filles ayant abandonné l'école ou n'ayant jamais été scolarisées. 

Elle leur offre une formation qualifiante de 3 à 6 mois dans des secteurs porteurs : couture africaine, mercerie, broderie, coiffure et tresse, confection de perruques, esthétique, make-up, pédicure et manucure.

L'objectif est de doter ces jeunes femmes de compétences pratiques et concrètes pour accéder à l'emploi ou créer leur propre activité,  et transformer une vulnérabilité sociale en opportunité économique.

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