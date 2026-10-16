Trois pays d'Afrique de l'Ouest s'associent pour bâtir un marché régional du gaz

Relier le Port autonome de Lomé (PAL) à la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) par un mini gazoduc, c’est le projet annoncé vendredi par le ministère de l’Energie. La PIA se trouve à 30 km de la capitale.

Il est également prévu de construire une centrale électrique au gaz de 500 MW sur le site de la plateforme.

Toujours selon le ministère, il est envisagé l’implantation d'un terminal de réception et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) près de la zone portuaire.

Ces projets s’intègrent dans le programme PRIME-GAS (Power Regional Integration through Market-Enabled Gas) qui associe la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo.

Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 140 millions de dollars. Son objectif est de rendre le gaz naturel plus fiable et moins cher pour l'industrie et la production d'électricité.

PRIME-GAS prévoit, notamment, la coordination des importations de GNL, avec un appui à la location de terminaux flottants (FSRU) en Côte d'Ivoire et l'organisation de flux de GNL à petite échelle vers le Togo et le Bénin.