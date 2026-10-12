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Élevage : 7 % du PIB, et un marché à bétail rénové aux portes de Lomé

Le marché à bétail de Guéréké, à Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, va être réhabilité.

Cap sur 70 % de viande locale © republicoftogo.com

Le marché à bétail de Guéréké, à Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, va être réhabilité.

Le chantier est financé par le Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT).

Le projet répond à un appel d'Alidou Alassani, président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bétail et viande  (FENAPBVITO), qui réclamait davantage d'investissements dans le secteur.

Guéréké s'ajoute à un programme national de marchés à bétail modernes. Celui de Tsévié, dans la commune de Zio 1, s'étend sur plus de trois hectares et dispose d'équipements pensés pour les éleveurs et les commerçants.

La filière pèse près de 7 % du PIB et 16,56 % du PIB agricole. 

La production locale couvrait 65 % des besoins en viande en 2024, 68 % en 2025. L'objectif est de 70 % d'ici fin 2026.

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