Un appel à projets lancé pour financer les communes

Le Programme d’appui au financement des communes (PAFC), soutenu par la Coopération allemande, lance un premier appel à projets en direction des communes. Ils doivent répondre aux besoins prioritaires de la population. Si ils sont pertinents, ils bénéficieront d’un financement.

69 municipalités concernées © republicoftogo.com

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 16 janvier et concerne exclusivement les communes des régions de la Kara, de la Centrale et des Plateaux. Au total, 69 municipalités sont éligibles, dont 22 dans la région de la Kara, 15 dans la région Centrale et 32 dans la région des Plateaux.

Les projets soumis doivent porter sur la réalisation d’infrastructures sociales et économiques. Sont notamment éligibles la construction ou la réhabilitation d’écoles primaires publiques, de jardins d’enfants publics, de centres de santé, ainsi que d’infrastructures marchandes telles que magasins, boutiques et hangars de marché.

Le PAFC est doté d’un budget de 20 millions d’euros.

