Vidéosurveillance dans les rues d'Aného

Le maire de la commune des Lacs 1 (Aného), Alexis Aquéréburu, vient de dévoiler les grandes orientations de l’action municipale pour 2026.

Caméras en ville, radars sur les routes © republicoftogo.com

Un budget de 744.863.091 Fcfa, voté par le conseil municipal, servira à répondre aux besoins prioritaires des populations, dans la continuité des projets déjà engagés.

Selon l’autorité locale, les efforts porteront d’abord sur les infrastructures de base. Des travaux d’aménagement et de réhabilitation des routes sont programmés afin d’améliorer la mobilité urbaine et rurale. L’agriculture n’est pas en reste, avec l’aménagement de terres agricoles pour soutenir la production locale et renforcer la sécurité alimentaire.

Le secteur de la santé figure également parmi les priorités. La municipalité prévoit la réhabilitation et l’équipement de plusieurs centres de santé, dans le but d’améliorer la qualité de l’offre de soins. Les travaux de finition du nouveau commissariat seront poursuivis, tout comme les projets d’adduction d’eau potable pour un meilleur accès des populations à l’eau.

En matière d’assainissement, le conseil municipal entend intensifier le curage des caniveaux et renforcer la gestion des déchets, des actions jugées essentielles pour la salubrité publique et la prévention des inondations.

Parmi les actions annoncées, l’installation de radars sur les routes et de caméras de surveillance en ville pour renforcer la sécurité.

La commune prévoit aussi la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’accès à l’énergie durable.

Pour le maire, l’année à venir sera celle de la consolidation.

