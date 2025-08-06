Rubriques

Tendances:
Développement

Connecter les jeunes au marché de l’emploi

Le Togo mise résolument sur la formation professionnelle pour accélérer son développement socio-économique. 

Une formation, un métier, un avenir © republicoftogo.com

Le Togo mise résolument sur la formation professionnelle pour accélérer son développement socio-économique. 

Le pays a lancé les Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD), une initiative pensée pour connecter la jeunesse aux réalités du marché de l’emploi.

De l’aquaculture à l’élevage, en passant par le bâtiment et les énergies renouvelables, les IFAD offrent des formations qualifiantes qui allient théorie, pratique et immersion en entreprise. Objectif : former des jeunes immédiatement opérationnels, capables de créer ou rejoindre des activités économiques viables.

Les résultats sont déjà parlants : 100 % de réussite au BAC Pro pour les IFAD d’Élavagnon (aquaculture) et de Barkoissi (élevage), et un taux d’insertion professionnelle compris entre 85 et 90 % pour les diplômés du centre d’Adidogomé (bâtiment et énergies).

Encadrée par l’Agence éducation-développement (AED), la rentrée 2025–2026 est déjà lancée, marquant une nouvelle étape pour ces établissements qui redonnent confiance et perspectives à une jeunesse en quête d’autonomie.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une nouvelle centralité urbaine pour Lomé

Une nouvelle centralité urbaine pour Lomé

Le Togo poursuit sa dynamique de transformation urbaine avec l'appui du secteur privé. À Lomé, un projet d’envergure baptisé “Sika Resort” est en cours de développement aux abords de la lagune de Bè, en plein cœur de la capitale. 

La GIZ appuie les agriculteurs de Kpendjal

La GIZ appuie les agriculteurs de Kpendjal

Dans un contexte d’insécurité persistante dans le nord du Togo, les producteurs agricoles de la préfecture de Kpendjal viennent de bénéficier d’un important appui en matériels agricoles, grâce à la coopération allemande (GIZ).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.