Rubriques

Tendances:
Développement

Un nouveau souffle pour le réseau électrique de six villes

Aného, Atakpamé, Kpalimé, Kara, Sokodé et Dapaong sont au cœur d’un vaste chantier de modernisation de leur réseau électrique.

Le courant passe mieux © republicoftogo.com

Aného, Atakpamé, Kpalimé, Kara, Sokodé et Dapaong sont au cœur d’un vaste chantier de modernisation de leur réseau électrique.

Une bouffée d’oxygène pour des milliers de foyers et petites entreprises qui souffraient de coupures fréquentes, de baisse de tension et d’un réseau vieillissant.

Grâce à un financement de 6 milliards de Fcfa accordé par la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), les travaux ont pour objectif de réhabiliter 61 km de lignes moyenne tension, d’installer 61 nouveaux postes de transformation, mais aussi de déployer 234 km de lignes basse tension pour raccorder environ 10 000 foyers et entreprises.

L’objectif des pouvoirs publics est d’atteindre 75 % de couverture électrique d’ici fin 2025, pour aller vers 100 % à l’horizon 2030.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Appui de la FAO

Appui de la FAO

Des mini-tracteurs, des batteuses de riz, des broyeurs et d’autres équipements agricoles ont été offerts aux producteurs par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.