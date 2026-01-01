Rubriques

Tendances:
Développement

L'État active des mesures d’urgence dans la Kara

Le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Kodjo Adedzé, et le ministre délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement, Séna Alipui, ont précisé les actions engagées pour faire face à la pénurie d’eau qui touche la région de la Kara.

Kodjo Adedzé © Emmanuel Pita/republicoftogo.com

Le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Kodjo Adedzé, et le ministre délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement, Séna Alipui, ont précisé les actions engagées pour faire face à la pénurie d’eau qui touche la région de la Kara.

Des forages déconnectés sont désormais opérationnels; 14 nouveaux ont été réalisés et seront raccordés au réseau

Des équipes techniques sont déployées depuis plusieurs jours à Kara et à Mango, tandis que des camions-citernes sont mobilisés pour appuyer l’approvisionnement en eau potable.

« L’objectif est de réduire immédiatement les tensions d’approvisionnement et de préparer une gestion plus stable des ressources en eau en attendant la saison des pluies », a indiqué Kodjo Adedzé.

Par ailleurs, plusieurs projets sont annoncés. Une nouvelle source d’eau a été identifiée à Défalé, avec des discussions en cours avec l’Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement pour le financement. Un projet d’alimentation en eau potable pour Kara et ses environs, estimé à 13 milliards de Fcfa, est également en préparation avec l’appui de la BID.

Enfin, les pouvoirs publics planifient la construction du barrage multi-usage de Sarakawa, dont les études de faisabilité sont avancées. L’ouvrage devrait produire jusqu’à 22 000 m³ d’eau par jour pour les ménages et les agriculteurs.

Une sécheresse inhabituelle est à l’origine de la situation dans cette région.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Début des indemnisations à Kpomé et Dalavé

Début des indemnisations à Kpomé et Dalavé

Les pouvoirs publics ont enclenché mardi le processus d’indemnisation des populations touchées par l’expropriation de terres dans les localités de Kpomé et Dalavé, dans la préfecture de Zio (région Maritime).

Investissements dans l’eau et l’assainissement

Investissements dans l’eau et l’assainissement

Les pouvoirs publics ont engagé une série de projets d’envergure dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, avec l’objectif d’améliorer durablement l’accès aux services essentiels, en particulier dans la capitale et ses environs.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.