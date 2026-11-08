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Un projet structurant

C’est une route attendue depuis longtemps. Le bitumage de l’axe Anié–Tchamba–Elavagnon–Morétan, jusqu’à la frontière béninoise, s’apprête à entrer dans sa phase décisive, annonce la commune de l’Est-Mono 1.

Un corridor d'intégration © republicoftogo.com

C’est une route attendue depuis longtemps. Le bitumage de l’axe Anié–Tchamba–Elavagnon–Morétan, jusqu’à la frontière béninoise, s’apprête à entrer dans sa phase décisive, annonce la commune de l’Est-Mono 1.

Plus de 100 km de goudron vont relier le Centre-Est du Togo au réseau routier national et ouvrir une nouvelle porte vers le Bénin. Le chantier fait partie du programme gouvernemental de désenclavement des pistes rurales.

L’Est-Mono, dont Elavagnon est le chef-lieu, est une zone agricole des Plateaux, adossée au fleuve Mono qui marque la frontière avec le Bénin. Faute de route praticable, les producteurs peinent à écouler leurs récoltes, surtout en saison des pluies.

Pour les autorités locales, les retombées seront multiples : des produits agricoles qui circulent plus vite et à moindre coût, des échanges commerciaux renforcés avec le pays voisin, et des villages enfin accessibles toute l’année. Les habitants y gagneront aussi pour leurs trajets quotidiens vers les marchés, les écoles ou les centres de santé.

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