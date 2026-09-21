Un territoire en phase de désenclavement

La deuxième phase du Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-Mô 2) sera lancée très prochainement.

D'un coût de 42 milliards de Fcfa, elle sera financée par la Banque islamique de développement (BID), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'État.

Cette nouvelle phase doit consolider les acquis de la première et renforcer la maîtrise de l'eau sur les Zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP), afin de permettre aux producteurs de travailler tout au long de l'année.

La première phase du projet affiche un taux d’exécution très satisfaisant. Diversification des productions, amélioration de l'environnement économique des filières, accès au financement, construction de pistes rurales. Tels sont les résultats concrets.

Le projet a également couvert l'élevage, la santé, l'éducation, l'alphabétisation, le renforcement des organisations locales, les infrastructures communautaires et l'environnement.

Fort de ces résultats, le PDRI-Mô 2 s'appuiera sur ces acquis pour poursuivre les interventions en faveur du développement rural dans la région.

La plaine de Mô se situe dans le centre-ouest du Togo.

C’est une zone agricole importante mais qui a longtemps été relativement enclavée. Les sources officielles la décrivent comme une plaine d’environ 1 000 km², aux terres fertiles, entourée de reliefs liés notamment au massif de Fazao-Malfakassa.

Mô est notamment l’un des principaux bassins de production d’igname.

On y produit également du manioc, du soja, de l’arachide, du riz, du sorgho, du maïs, du haricot, du vouandzou et, plus récemment, du sésame.