Une agriculture plus vertueuse ... et plus rentable

La Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) a lancé jeudi à Atakpamé un projet de promotion des cultures régénératrices dans la filière cotonnière, avec l'appui d'Olam Global CRS et le soutien financier de l'African Cotton Foundation.

Ce programme de trois ans (2026-2029) vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, restaurer les sols agricoles dégradés et préserver la biodiversité, tout en améliorant les rendements et les revenus des producteurs. Environ 37 000 producteurs ont déjà été initiés aux nouvelles pratiques agricoles.

« L'agriculture régénératrice n'est pas une mode. C'est une nécessité. C'est la réponse la plus durable et la plus respectueuse de nos écosystèmes face aux défis que les changements climatiques imposent à nos producteurs », a déclaré Martin Drevon, directeur général de la NSCT.

L'agriculture régénératrice est un ensemble de pratiques agricoles qui visent non seulement à préserver les ressources naturelles, mais à les restaurer activement. Contrairement à l'agriculture durable qui cherche à « ne pas détruire », l'agriculture régénératrice ambitionne de « reconstruire », des sols, des écosystèmes, de la biodiversité et du cycle de l'eau.