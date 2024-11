Une capacité à fédérer les énergies

Makutano est un terme swahili qui signifie "rencontre" ou "croisement". Au-delà de sa définition, il désigne également un forum d’envergure panafricaine qui réunit des leaders, des entrepreneurs, des décideurs politiques et des acteurs du changement issus de toute l’Afrique. Ce rassemblement vise à stimuler la coopération, les partenariats et l’innovation pour le développement du continent.

Lancé au Kenya en 2014, le forum Makutano s’est imposé comme un carrefour stratégique pour discuter des enjeux économiques, sociaux et politiques qui façonnent l’avenir de l’Afrique. L’initiative est née du besoin de créer un espace où les leaders africains peuvent collaborer et développer des solutions adaptées aux défis uniques du continent.

Les principaux objectifs de Makutano sont de renforcer les réseaux entre les décideurs africains, promouvoir les investissements intra-africains, stimuler l’innovation locale et les partenariats publics-privés, débattre des grands défis du continent, tels que la transformation économique, la sécurité, et la gouvernance.

Makutano aborde chaque année des thèmes variés en fonction des priorités du moment. Parmi les sujets souvent discutés, on retrouve l'intégration régionale et panafricaine, la transformation numérique et technologique ou encore l’autonomisation économique des femmes et des jeunes ;

Grâce à sa portée internationale, Makutano est devenu une plateforme incontournable pour discuter de projets et de partenariats stratégiques, mobilisant des ressources pour transformer les idées en actions concrètes.

Makutano ne se limite pas à des débats ou à des rencontres symboliques. Il vise à transformer les discussions en actions tangibles pour accélérer la croissance et le développement durable sur le continent. Ce forum illustre l’ambition d’une Afrique unie et prospère, où les solutions africaines répondent aux défis africains.

La Togolaise Abira Bonfoh participera à la prochaine rencontre le 14 novembre à Kinshasa.

Elle interviendra à l’occasion de deux thématiques. La première consacrée aux défis de financement des projets pétroliers et la seconde sur les problématiques liées aux femmes, à leur épanouissement, à leur autonomisation.

Elle aura à ses côtés des intervenants prestigieux : Benedict Okey Oramah, président d'Afrexim Bank, Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation Africaine des Producteurs de Pétrole, Lucy Tamlyn, ambassadrice des États-Unis en RDC.

Depuis 2015, Abira Bonfoh évolue dans le secteur des hydrocarbures et de l’ingénierie financière au sein d’Exclusive Line International. Son travail l’amène à gérer des dossiers complexes et stratégiques, alliant expertise technique et vision financière, dans un secteur exigeant et en constante évolution.

Son immersion dans cet univers a débuté grâce à Momar Nguer, alors membre du comité exécutif de TotalEnergies et président du conseil de la diversité.

Mme Bonfoh a forgé son expérience auprès de l’ Institut Français du Pétrole (IFP) et grâce à des missions auprès de compagnies pétrolières au Sultanat d’Oman, aux Émirats Arabes Unis, et dans plusieurs pays d’Afrique Centrale.