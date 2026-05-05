Une nouvelle stratégie régionale pour faire de chaque récolte un levier de santé

Produire plus ne suffit plus. Il faut produire mieux, et plus sainement.

C'est le constat qui a motivé le lancement d'une stratégie régionale sur l'agriculture sensible à la nutrition, portée par le Conseil ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), qui regroupe les systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Sur cinq ans, ce programme mettra l'accent sur le développement et la mise à l'échelle de technologies et innovations agricoles capables de répondre au triple fardeau nutritionnel qui pèse sur la sous-région : carences endémiques persistantes, montée de l'obésité et multiplication des maladies non transmissibles.

Au Togo, c'est l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) qui pilote la mise en œuvre.

Son directeur général, Lardja Douti, explique les objectifs : « Il ne s'agira plus seulement d'accroître les revenus agricoles ou de résoudre le problème de satiété calorique, mais de repenser intégralement les modes de production pour que chaque récolte devienne un levier direct d'amélioration de l'état nutritionnel des communautés. »