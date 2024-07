Une collaboration USAID-IFDC pour booster la productivité agricole en Afrique de l'Ouest

En partenariat avec l'USAID, le Centre International de Développement des Engrais (IFDC) s'engage à résoudre le problème récurrent de faible productivité agricole en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo. Grâce à des initiatives innovantes et des outils technologiques, l'IFDC vise à apporter des solutions durables aux agriculteurs de la région.

Selon les responsables de l'IFDC, un ensemble d'outils a été développé pour accompagner les acteurs du secteur agricole. Parmi ces outils, on compte 600 paquets d'intrants agricoles (PIA) conçus à partir d'une vingtaine de cultures prioritaires et environ 500 variétés toutes cultures confondues. Ces variétés ont été élaborées pour fournir des informations nécessaires et fiables à travers toute la région ouest-africaine.

Pour faciliter l'accès à ces PIA, la plateforme FeSeRWAM a été créée. Disponible prochainement en version mobile, elle sert de carte de recommandation des engrais et des semences.

Les spécialistes du secteur agricole de l'IFDC ont défini les principes de gestion des nutriments appelés "4B" : bonne source, bonne dose, bon moment et bon endroit. Ces principes visent à maximiser les avantages des engrais tout en minimisant leur impact sur l'environnement.

Cette semaine, l'IFDC partage ces solutions avec les acteurs agricoles de la sous-région lors d'une rencontre ouverte lundi à Lomé.

Les échanges se déroulent dans le cadre du projet "Enhancing Growth through Regional Agricultural Input Systems" (EnGRAIS).

L'objectif est de fournir des informations précises sur les avantages de l'utilisation correcte des semences de variétés améliorées, des engrais de qualité et des bonnes pratiques agricoles.

"L'Afrique connaît une forte croissance démographique, entraînant une demande alimentaire croissante alors que le secteur agricole fait face à de nombreux défis tels que la dégradation des sols, l'impact du climat, le faible accès ou la faible utilisation des intrants, et la cherté des engrais par rapport au pouvoir d'achat des producteurs. En appliquant ces principes, les agriculteurs peuvent maximiser les avantages des engrais tout en minimisant l'impact sur l'environnement", a déclaré Sansan Youl, chef de projet EnGRAIS.

Inclusion des Femmes dans l'Agriculture

Les travaux de Lomé rassemblent particulièrement les femmes professionnelles du secteur agricole de la sous-région. Ce choix stratégique repose sur leur forte représentativité dans le secteur et leur capacité à diffuser les technologies développées auprès des autres acteurs agricoles.

"Nous ne pouvons pas gagner le combat de l'autosuffisance alimentaire sans les femmes, vu leur implication dans les exploitations agricoles. Ensemble, nous pouvons donner aux femmes productrices les moyens de transformer l'agriculture en Afrique de l'Ouest, de favoriser la croissance durable et d'améliorer la sécurité alimentaire dans notre région", a souligné M. Youl.