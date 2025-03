Une irrigation solaire performante et accessible

L’ONG française ‘Électriciens Sans Frontières’ a décidé de participer au développement de l’agriculture togolaise.

Avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), l’organisation installe des équipements solaires pour l’irrigation chez les maraîchers de Kamina (région des Plateaux).

Le projet comprend des panneaux solaires et une pompe capable de produire 2,5 m³ d’eau par heure.

En complément, un système de stockage d’eau et des tuyaux d’arrosage de 50 mètres sont mis en place pour assurer une irrigation plus efficace et optimisée.

Les bénéficiaires ne paieront que 7 000 Fcfa par mois sur une période de trois ans, leur permettant d’acquérir progressivement ces équipements essentiel à l’amélioration de leur productivité.

Selon Michel Cremieux, représentant de l’ONG, cette initiative s’inscrit parfaitement dans la vision des pouvoirs publics qui vise à promouvoir l’agriculture familiale et le maraîchage auprès des petits producteurs à faible revenu.

L’initiative de l’ONG Électriciens Sans Frontières contribue non seulement à l’amélioration des rendements agricoles, mais aussi à l’adoption d’énergies renouvelables dans le secteur.