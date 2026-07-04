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Une nouvelle approche du commerce

Le marché de Vogan fait peau neuve. Dans le cadre du Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV), de nouvelles infrastructures marchandes ont été inaugurées vendredi dans cette ville de la région Maritime.

Le marché de Vogan © republicoftogo.com

Le marché de Vogan (50km de Lomé) fait peau neuve. Dans le cadre du Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV), de nouvelles infrastructures marchandes ont été inaugurées vendredi dans cette ville de la région Maritime.

Nouvelle surface de vente, 17 nouveaux hangars, les anciens réhabilités, le tout accompagné d'un renforcement de l'alimentation en eau potable et d'un système de canalisation des eaux pluviales hors de l'emprise du marché.

Pour les commerçants de Vogan, c'est un cadre de travail enfin digne de ce nom, avec des conditions d'hygiène améliorées et des structures adaptées aux réalités d'un marché en plein développement.

Le marché est réputé pour le commerce des produits agricoles (maïs, manioc, igname, haricots, arachides), les poissons fumés et séchés provenant du littoral, les fruits et légumes.

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