Une nouvelle solution solaire pour les foyers et PME

Depuis 2019, Solewa Togo a équipé 150 000 foyers togolais en kits solaires hors-réseau dans le cadre du programme gouvernemental CIZO, une initiative visant à accélérer l’électrification des zones rurales grâce aux énergies renouvelables.

Lancé par le gouvernement CIZO – qui signifie « allumer » en mina – a pour ambition de fournir un accès à l’électricité à plus de 2 millions de Togolais vivant en dehors du réseau national, en s’appuyant sur des solutions solaires off-grid. Le modèle repose sur un partenariat public-privé et l’utilisation du pay-as-you-go, un système de paiement progressif adapté aux revenus modestes.

Jeudi, Soleva a présenté à Lomé sa dernière innovation : le Power Hub 3300, une solution solaire hybride avec onduleur, développée en partenariat avec Sun King. Ce système peut être déployé aussi bien en zones reculées qu’en milieux urbains, offrant une alternative propre et durable aux groupes électrogènes diesel, encore largement utilisés.

Capable de fournir jusqu’à 3,3 kW d’électricité, le Power Hub offre une puissance comparable à celle du réseau électrique conventionnel, permettant d’alimenter un large éventail d’appareils ménagers ou professionnels.

Disponible à la vente directe ou via le système Pay-as-you-go, cette solution vise les ménages et petites entreprises, avec l’objectif d’élargir l’accès à une énergie fiable, propre et abordable pour tous.

Avec ce nouveau produit, Soleva et ses partenaires renforcent leur engagement dans la transition énergétique, tout en soutenant l’autonomie énergétique des populations rurales et urbaines.