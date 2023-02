Une puissante région agricole

Le Forum des producteurs agricoles du Togo (FoPAT) débutera mercredi dans la région des Plateaux, après celui tenu dans la région des Savanes et Maritime.

Initiative présidentielle, le FoPAT est un cadre d’échanges, d’écoute et de partage d’expériences.

Cette initiative s’inscrit dans la vision d’une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusives permettent de dégager des approches consensuelles.

L’agriculture est l’une des forces majeures de l’économie togolaise et doit continuer d’évoluer progressivement pour être un véritable pôle de développement.

La région des Plateaux est un important producteur de riz, de soja, de maïs de piment, de café et de cacao, notamment.

C’est aussi une zone d’élevage et de pêche (fleuve Mono, lac de Nangbéto).

De nombreuses mesures ont été prises pour accompagner le secteur agricole.

On peut mentionner l’accès aux intrants, des aménagements pour faciliter la production et pour booster les rendements, un meilleur accès à l’irrigation et la mécanisation.

Enfin, l’accès aux financements a permis aux paysans de développer leurs exploitations.

Le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, présidera la dernière journée, le 11 février.