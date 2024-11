Une réponse régionale aux défis énergétiques

Le Sommet sur la coopération énergétique en Afrique de l’Ouest aura lieu du 3 au 5 décembre à Lomé.

Cette rencontre vise à faciliter la mise en œuvre de politiques énergétiques communes entre les pays de la région, dans un contexte marqué par des problèmes d’approvisionnement au Nigeria qui impactent plusieurs pays.

Le sommet, qui réunira des décideurs politiques, des investisseurs, des experts et des acteurs clés du secteur de l’énergie, se veut un espace de consultation, d’échange et de vision partagée. L’objectif principal est de promouvoir des solutions innovantes et des engagements concrets pour un avenir énergétique plus résilient et durable.

‘La transition énergétique, l’accès équitable aux ressources durables et les défis liés à la sécurité énergétique nécessitent des décisions courageuses et une collaboration renforcée entre nos nations’, explique Abdoulaye Sylla, le promoteur de l’évènement.

La tenue de ce sommet à Lomé marque une reconnaissance des efforts du Togo en matière de politiques énergétiques et de promotion des investissements.