Vers un accès universel à l'électricité

Le Togo entend garantir à l’horizon 2030 un accès universel à des services énergétiques fiables, durables et à un coût abordable. C’est l’objectif du ‘Fonds Tinga’.

Le mécanisme vise à offrir des subventions remboursables aux populations à faible revenu afin de leur faciliter l’accès aux réseaux électriques.

Le Fonds permettra de couvrir notamment les frais de branchement au réseau national de distribution de l’énergie électrique basse tension ou à un mini-réseau basse tension, les coûts de réalisation des travaux d’installations électriques intérieures basse tension ainsi que l’acquisition des équipements électriques nécessaires et des kits solaires.

Ce projet vient en complément d’autres initiatives comme CIZO (accès à l’électricité via des kits solaires en off-grid), la construction de la centrale solaire de Blitta, de la centrale thermique de Kékéli et de mini-centrales solaires dans plusieurs régions.

La phase pilote a débuté il y a un an dans les régions de la Kara et des Savanes.

Près de 19.000 foyers ont été raccordés à l’électricité contre le paiement d’un montant de 1.000 Fcfa, au lieu de 104.000 en moyenne.

Le reliquat des frais d’accès sera remboursé sur une période allant jusqu’à 10 ans en fonction du revenu des ménages.

Cette phase pilote a été financée par l’État à hauteur de 1,8 milliard de Fcfa, le taux d’électrification de la région des Savanes est passé de 22 à 33% et celui de la Kara de 35 à 44%.

Le Fonds débute sa phase de déploiement cette année avec un objectif de 1,2 million de ménages raccordés en 2030 dans tout le pays.

Les autorités tablent sur un budget de 59 milliards. Elles peuvent compter sur le soutien de la Banque mondiale, du PNUD, d’institutions de développement et de banques.

Le dispositif vient d’être déployé dans la région des Plateaux.

‘A travers cette stratégie, le gouvernement entend faire une répartition équitable de l’électricité grâce à une énergie fiable et à moindre coût de façon durable et respectant l’environnement dont la finalité est de parvenir à 100% de couverture de branchement à l’horizon 2030’, explique Mawunyo Mila Aziable, la ministre déléguée chargée de l’Energie et des Mines.

Tinga devrait se déployer dans les autres régions très rapidement.