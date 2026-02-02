Eau potable et hygiène au cœur des priorités sanitaires

Mis en œuvre depuis 2023 par le gouvernement, en partenariat avec la Banque islamique de développement (BID) et la Croix-Rouge togolaise, le projet WASH-BID poursuit son déploiement.

La première phase a permis d’équiper 65 structures sanitaires en eau potable et assainissement, notamment à travers la réalisation de forages. Ces ouvrages visent à améliorer durablement les conditions de vie des populations et à réduire les maladies d’origine hydrique.

Les régions Maritime, Centrale et des Plateaux figurent parmi les principales bénéficiaires, avec des installations réalisées dans des lieux à forte fréquentation tels que les centres de santé, les marchés, les écoles et les gares routières.

Une deuxième phase, prévue prochainement, permettra la construction de 80 ouvrages supplémentaires dans plusieurs localités, notamment dans le Bas-Mono, l’Akébou et le Grand Nord.

WASH-BID s’inscrit dans la volonté des autorités et de leurs partenaires de favoriser un environnement sain et un accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement pour les communautés locales.