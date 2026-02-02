Rubriques

Tendances:
Développement

Eau potable et hygiène au cœur des priorités sanitaires

Mis en œuvre depuis 2023 par le gouvernement, en partenariat avec la Banque islamique de développement (BID) et la Croix-Rouge togolaise, le projet WASH-BID poursuit son déploiement.

Cap sur la phase 2 © republicoftogo.com

Mis en œuvre depuis 2023 par le gouvernement, en partenariat avec la Banque islamique de développement (BID) et la Croix-Rouge togolaise, le projet WASH-BID poursuit son déploiement.

La première phase a permis d’équiper 65 structures sanitaires en eau potable et assainissement, notamment à travers la réalisation de forages. Ces ouvrages visent à améliorer durablement les conditions de vie des populations et à réduire les maladies d’origine hydrique.

Les régions Maritime, Centrale et des Plateaux figurent parmi les principales bénéficiaires, avec des installations réalisées dans des lieux à forte fréquentation tels que les centres de santé, les marchés, les écoles et les gares routières.

Une deuxième phase, prévue prochainement, permettra la construction de 80 ouvrages supplémentaires dans plusieurs localités, notamment dans le Bas-Mono, l’Akébou et le Grand Nord.

WASH-BID s’inscrit dans la volonté des autorités et de leurs partenaires de favoriser un environnement sain et un accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement pour les communautés locales.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nouveau pont pour désenclaver la Kéran

Un nouveau pont pour désenclaver la Kéran

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué lundi une visite de terrain dans la préfecture de Kéran, dans le cadre du suivi des projets socio-économiques engagés par le gouvernement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.