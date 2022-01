La pauvreté sous toutes ses formes constitue le défi majeur auquel sont confrontés les pays d’Afrique de l’Ouest.

En effet, les quinze pays de la Cédéao sont classés parmi les plus pauvres de la planète.

Pour relever ce défi, les pays mettent en œuvre des politiques et des stratégies afin d’accélérer la croissance et réduire la pauvreté en accord avec les objectifs de la Cédéao et la vision ouest-africaine pour l’eau, la vie et l’environnement pour 2025.

L’eau est un facteur clé du développement socio économique.

En effet, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’augmentation de la productivité de l’agriculture, le contrôle de la pollution de l’eau, la gestion intégrée des bassins versants transfrontaliers, le développement des infrastructures d’eau, sont des facteurs déterminants de lutte contre la pauvreté.

L’Afrique de l’Ouest dispose d’importantes ressources en eau, mais souffre de déficits chroniques, en raison de l’inégale répartition des précipitations et des écoulements dans le temps et l’espace, la faible mobilisation des ressources potentielles et une mauvaise gestion des ressources existantes.

Cette question est au coeur de la stratégie de développement du Togo.

L’accélération des initiatives facilitant la desserte en eau potable s’inscrit au premier rang des objectifs du gouvernement à travers la société Togolaise des Eaux (TdE).

Les pouvoirs publics multiplient les efforts pour faciliter l’accès à une eau potable de qualité pour toute la population.

Ainsi, le prix du m3 a baissé de plus de 20% depuis 2019

En 2020, le volume d’eau potable produite par la TdE a augmenté de 9,8% par rapport à l’année précédente.

En milieu urbain, la desserte a augmenté de 38,4% et est de 63%, contre 48% en 2018.

Près de 5.000 bornes fontaines ont été installées

Si en milieu urbain l’accès à l’eau potable s’est généralisé, il reste encore problématique en milieu rural.