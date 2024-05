Visite de Tony Blair à Lomé

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a rencontré mercredi à Lomé, Tony Blair, qui dirige l’institut qui porte son nom.

'Nous avons évalué les progrès et discuté des améliorations possibles pour renforcer notre partenariat. De belles perspectives pour l’agriculture, l’énergie, le climat des affaires, et plus encore’, a déclaré la cheffe du gouvernement à l’issue des discussions.

L'Institut Tony Blair pour le Changement Mondial est une organisation à but non lucratif créé en 2016, suite à la fusion de plusieurs initiatives existantes dirigées par Blair.

L’institut vise à rendre la mondialisation bénéfique pour le plus grand nombre et à répondre à certains des défis mondiaux les plus pressants par des solutions pratiques.

Cette structure est active au Togo depuis plusieurs années. Elle a participé à la formulation du PND (Plan national de développement), puis de la Feuille de route gouvernementale.

Elle conseille également les autorités dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie.

‘Il est important pour nous de permettre au pays de mettre en oeuvre la vision du président pour les prochaines années’, a déclaré M. Blair.