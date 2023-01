Culture et influence politique

L'UNESCO a proclamé le 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante à l’occasion de sa 40e session de la Conférence générale en 2019.

Cette Journée célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier, et les promeut comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix.

En tant que source riche du patrimoine mondial commun, la promotion de la culture africaine et afro-descendante est indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, a publié lundi un message dans lequel il souligne que le Togo oeuvre à l’édification d’une Afrique nouvelle, digne et prospère grâce à la Décennie des racines et des diasporas africaines (2021-2031).

Cette décennie entend mobiliser la Diaspora africaine, reconnue comme la 6ème région du continent, pour sa plus adéquate contribution au processus de développement du continent.

Le Togo organisera en 2024 le 9e Congrès panafricain sur le thème du ‘renouveau du panafricanisme et de la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale.

Une façon de mobiliser également les Diasporas africaines.