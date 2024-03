L'apport précieux des Africains de l'extérieur

La conférence régionale de Bamako qui s’est achevée en fin de semaine, prélude au 9e Congrès panafricain de Lomé, prévu cette année, a adopté un certain nombre de résolutions concernant les Diasporas.

Selon le communiqué publié à l’issue des travaux, les participants ont reconnu l’importance de la contribution des Diasporas africaines et des Afro-descendants au développement socio-économique, culturel et scientifique du continent.

Ils proposent la création d’un cadre institutionnel à l’échelle de l’Afrique pour la représentation des diasporas africaines et des Afro-descendants ainsi que ses démembrements par continent en vue de renforcer leur engagement en vue de la renaissance et du développement du continent africain, mais aussi l’établissement de la cartographie complète des Diasporas africaines ou encore l’adoption par les gouvernements africains, de mesures spéciales incitatives à l’investissement des Diasporas africaines et des Afro-descendants, telles que les allégements fiscaux, les exonérations de droits de douanes ou l’accès à des financements préférentiels.

Il s’agit de propositions qui seront discutées et, le cas échéant, adoptées lors du Congrès de Lomé en octobre prochain.